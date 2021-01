Gommers draait na alarmerende cijfers: avondklok nu toch nodig

Gommers schrijft op Instagram: ,,Helaas ziet er nu naar uit dat extra maatregelen noodzakelijk zijn, waaronder een avondklok, maar dat is aan het kabinet. Er zijn mensen eenzaam, jongeren hebben het extreem zwaar en groot aantal mensen komt in financiële nood. Dus naast extra maatregelen zoals de avondklok, moeten er óók oplossingen voor mensen komen die in de problemen komen.”

De verklaring is opmerkelijk omdat Gommers gisteravond bij het tv-programma Jinek zei nog niet overtuigd te zijn van het nut van de invoering van een avondklok. ,,Ik vind dat we over zo’n rigoureuze maatregel, die ook heel veel invloed heeft op de jeugd, heel goed moeten nadenken.”