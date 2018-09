Goochelt Rutte met werkloosheidscijfers?

Het heeft een heel decennium geduurd, maar volgend jaar bereikt de werkloosheid dan toch eindelijk het niveau van voor de crisis. In de reeds uitgelekte Prinsjesdagstukken staat dat 320.000 mensen in 2019 langs de kant staan. Ter vergelijking: in februari 2014 piekte de werkloosheid met 700.000 mensen zonder baan.



Het zijn mooie cijfers, waar het kabinet en regeringspartijen zich niet voor hoeven te schamen. Sterker: ze zullen er sier mee maken. Maar wie iets meer inzoomt, trekt een andere conclusie. Er is namelijk nog volop werk aan de winkel voor de regering.



Nederland telt veel meer werklozen dan uit het officiële cijfer blijkt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek telt alleen de mensen tussen de 15 en 75 mee die geen betaald werk verrichten, die de afgelopen vier weken wel naar werk hebben gezocht en die binnen twee weken aan de slag kunnen.



Wie dus twee maanden geleden zijn misschien wel honderdste vruchteloze sollicitatiebrief stuurde, telt dus niet mee in het cijfer. Net als de ontslagen werknemer die uit pure verveling een krantenwijk heeft genomen. Door die paar uurtjes per week staat die opeens niet langer geregistreerd als werkloos.



,,Mensen die ziek zijn geweest en daarom niet hebben gezocht naar werk, tellen ook niet mee", vult Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, aan. ,,Dat geldt ook voor mensen die wel hebben gezocht maar niet kunnen beginnen, omdat ze bijvoorbeeld momenteel voor iemand zorgen."