Grapperhaus: conclusies over integriteitsschendingen OM 'uitermate indringend’

Kim Jong-un en Poetin kijken tevreden terug op top

13:40 In het Russische Vladivostok is de top tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Russische president Vladimir Poetin afgelopen. De ontmoeting gebeurde onder vier ogen en duurde ruim een uur. ,,We hebben een zeer substantiële gedachtewisseling gehad over kwesties die ons beiden aangaan”, aldus Kim. Hij bedankte Poetin ook voor ‘een heel goed moment’. Het was de eerste keer dat beide leiders elkaar persoonlijk ontmoeten.