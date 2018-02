Grapperhaus: Geen duizenden extra rechercheurs

Juist vandaag luidden rechercheurs in een rapport van de politievakbond de noodklok over het gebrek aan capaciteit bij de recherche. Volgens de politieagenten zijn er zeker 2.000 extra rechercheurs in het land nodig. Volgens hen is de recherche in Nederland namelijk zo ernstig onderbemand dat ons land ‘aan vel kenmerken’ van een ‘narcostaat’ voldoet. Grapperhaus kan echter niet beloven dat die extra mankracht er ook volledig komt. ,,2000 vind ik wel een erg hoog getal", aldus de bewindsman.

Volgens de recherche is er een ‘parallelle economie ontstaan’, waarin misbruik wordt gemaakt van de goede infrastructuur in ons land en waarbij criminelen zich nestelen in vastgoed, bedrijven en vakantieparken. ,,Veel zaken, zelfs met dader-indicatie, blijven op de plank liggen,’’ schrijft Jan Struijs, voorzitter van de vakbond in het rapport Noodkreet recherche.

Volgens de rechercheurs kunnen slechts 1 op de vijf zaken afgehandeld worden. Van de criminele groepen wordt slechts 1 op de 9 aangepakt. Die groepen doen vanuit de onderwereld investeringen in de bovenwereld en bedreigen ambtenaren en raadsleden.

Investeringen

Volgens Grapperhaus wordt er wel geïnvesteerd in de politie. ,,Er komt wel degelijk geld bij. Dat is deels gericht op extra capaciteit voor de politie,’’ wijst hij op de 267 miljoen euro die het kabinet jaarlijks extra wil investeren in veiligheid. Honderd miljoen daarvoor is al beschikbaar gesteld, benadrukt hij.