Grapperhaus: Gesprek in Thailand over uitlevering coffeeshopbaas wél in goed overleg met OM

Via NRC werd dinsdag bekend dat Grapperhaus naar Thailand reist om met de Thaise premier, Generaal Prayut Chan-o-cha en de Thaise minister van Justitie Somsak Thepsutin te praten over de situatie. Van Laarhoven (58) zit in Thailand een straf uit van 20 jaar vanwege het witwassen van drugsgeld. Het Openbaar Ministerie vroeg Thailand in 2014 om hulp bij een strafrechtelijk onderzoek naar de coffeeshophouder, die zich daar had gevestigd. Het Thaise OM vervolgde Van Laarhoven en zijn echtgenote Mingkwan Kaenin vervolgens zelf. Een zeer onverstandige stap, oordeelde de Nationale Ombudsman in maart van dit jaar. Het OM had kunnen weten dat drugsdelicten in Thailand zeer serieus worden genomen, en dat de kans dat het land hem vervolgens zélf zou veroordelen aanwezig zou zijn. Van Laarhoven was aan het rentenieren in Thailand, nadat hij in Brabant de coffeeshops The Grass Company groot had gemaakt.



Niet iedereen binnen het OM zou gelukkig zijn met de stap die de minister nu zet, omdat de minister zich op die manier mengt in een lopende strafzaak. Bovendien zouden Brabantse officieren van justitie al gesprekken voeren met hun Thaise collega’s. Bovendien zouden de Brabanders begrepen hebben dat uitleveren nu niet aan de orde zou zijn. Grapperhaus zegt 'verbaasd’ te zijn over die kritiek. ,,Het kan altijd zijn dat er kritiek is, maar ik heb deze reis goed voor besproken met het OM. Ik heb nog eens navraag gedaan, maar die geluiden worden niet herkend. En natuurlijk zal ik als minister niet in enigerlei rechtsgang treden.” Het doel van de reis is duidelijk. ,,Toch nog eens kijken of het mogelijk zou zijn om de detentie van de heer Van Laarhoven mogelijk hier voort te zetten of zijn berechting hier te laten uitvoeren.”