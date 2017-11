Grapperhaus: Juridische gronden nodig voor oppakken Syrië-strijders

Een aantal partijen in de Tweede Kamer wil zo snel mogelijk duidelijkheid over de kwestie. Een 'zeer ernstige' zaak, aldus Madeleine van Toorenburg (CDA), die precies wil weten waarom de 31-jarige Syriër nog niet is opgepakt en waarom de politie niet aanwezig was bij een bijeenkomst in Amsterdam waar de man in de zaal zat. ,,De politie was immers geïnformeerd over de risico's van deze bijeenkomst. Dan had deze man opgepakt kunnen worden. Dit is een ernstig gemiste kans."



Ook Geert Wilders vindt dat de man zo snel mogelijk opgepakt moet worden. ,,Kabinet speelt met mensenlevens", aldus de PVV-leider op Twitter. ,,Levensgevaarlijk." Zijn partij gaat Kamervragen indienen. GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg stelt zich voor dat het 'voor de bezoekers van de Balie een vreselijke ervaring moet zijn geweest'. ,,Zij moeten erop kunnen rekenen dat zij veilig zijn in Nederland."



Grapperhaus wil uit veiligheidsoverwegingen niet ingaan op dit specifieke geval, maar benadrukt dat mensen die een gevaar kunnen vormen 'zeer nauwlettend in de gaten worden gehouden'. ,,Maar er moet wel voldoende juridische grond zijn om iemand vast te zetten", aldus de bewindsman, die volgende week verder op de kwestie in zegt te gaan.