Grapperhaus waarschuwt muitende cafés: ‘Wie niet meedoet met QR-bewijs riskeert sluiting’

Veel horecaondernemers hebben moeite met de nieuwe regel. Zo heeft niet elke zaak genoeg mensen in dienst om de QR-bewijzen te checken. Het QR-bewijs laat zien of iemand is gevaccineerd, een negatieve testuitslag heeft óf recent corona heeft doorgemaakt. ,,De 1,5 meter gaat eraf’’, zegt Grapperhaus. ,,We zijn bezig met de laatste loodjes met elkaar. Het OMT heeft gezegd: regel het voor een beperkte tijd op deze manier, met de toegangsbewijzen. We krijgen begin november een herijking. We moeten hier de komende vijf, zes weken even aan trekken. In het buitenland zien we dat het goed kan. Laten we dit nou samen goed doen.’’