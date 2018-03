Grapperhaus weigert kopie politieonderzoek aan nabestaanden

Een grote groep nabestaanden van overleden Nederlanders schreef onlangs een brief hierover aan de Tweede Kamer.



Zij willen een kopie kunnen krijgen van onderzoeksdossiers, bijvoorbeeld als er twijfels zijn over de doodsoorzaak van hun familielid, of over het speurwerk van politie naar daders. De kopie zouden ze dan aan onafhankelijke onderzoekers kunnen geven zodat er aanvullend onderzoek mogelijk is.



Advocaat Sébas Diekstra zei namens de nabestaanden dat zij vrezen ‘in de kou’ te blijven staan en ‘mogelijke daders vrij rond blijven lopen’.

Patstelling

In de kwestie rond de strafdossiers was een patstelling ontstaan. Eerder voelde een meerderheid in de Tweede Kamer er wel voor om een kopie van die dossiers beschikbaar te stellen aan nabestaanden. Een motie hierover van SP-Kamerlid Michiel van Nispen werd aangenomen. Bijvoorbeeld zodat ze er door deskundigen onafhankelijk onderzoek kan worden gedaan naar aspecten van een zaak. Inzage is dan niet genoeg, de deskundigen willen vaak een kopie van de stukken.

Grapperhaus wil hier echter niet aan. Hij vindt het goed dat justitie ‘terughoudend’ zijn bij zulke verzoeken. Onder meer omdat er in die stukken ook verdachten of getuigen bij naam genoemd zouden kunnen staan. ,,Van terughoudendheid met het verstrekken van stukken zal zeker sprake zijn als deze naar andere personen dan de overledene te herleiden gegevens bevatten. Dan geldt het uitgangspunt: geen verstrekking tenzij.’’

De minister wijst erop dat nabestaanden naar het gerechtshof kunnen stappen om vervolging of ander onderzoek in een zaak proberen of te dwingen.

Eigen onderzoek

Volgens de nabestaanden is dit onvoldoende, zegt advocaat Diekstra. Nabestaanden willen ook juist eigen onderzoek laten verrichten. Daar is volgens hem het dossier voor nodig. ,,Onbegrijpelijk dat er nog altijd geen voorziening is voor nabestaanden om zelf onderzoek te laten verrichten met gebruikmaking van het dossier. Zeker omdat politie en justitie nog te vaak steken laten vallen en er onterecht niet tot vervolging wordt overgegaan.’’