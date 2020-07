Grapperhaus wil de Kamerbankjes in voor het CDA: ‘Ik vind niet dat het een degradatie is’

Wordt het virusvrije noorden straks de dupe van coronapro­ble­men Randstad?

25 juli Niemand wil het, een tweede landelijke lockdown. Maar werken regionale afsluitingen wel in het ‘dorp Nederland’? Experts twijfelen. Toch zou het bijna coronavrije noorden van het land straks graag zélf beslissen of de scholen of terrassen dicht moeten of niet.