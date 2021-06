Graus neemt advocaat in de arm om metoo-aantijgingen ‘met hand en tand te bestrijden’

Dat meldt de PVV in een persbericht. Onlangs beschreef NRC hoe een voormalig fractiemedewerkster bij de Kamervoorzitter had gemeld hoe Graus haar had gedwongen tot ‘heel ernstige dingen’, na weigering zou hij haar gestalkt hebben.

Eerder al beschuldigde Graus’ ex-vrouw hem beschuldigde van ‘psychisch misbruik’ en ‘gedwongen seks met derden’. De Rijksrecherche beoordeelde in het voorjaar nieuwe informatie waaruit zou blijken dat Graus zijn toenmalige vrouw aanzette tot seks met zijn particuliere beveiligers.

Graus ontkent alle beschuldigingen, zijn fractievoorzitter Geert Wilders verdedigt hem. Graus zal nu een ‘onafhankelijk adviseur integriteit’ een oriënterend onderzoek laten uitvoeren. Wie deze adviseur is en wat de opdracht precies wordt, is onduidelijk. De partij en Graus zijn niet bereikbaar voor een toelichting, zijn advocaat Machteld Roethof kan alleen op een later moment schriftelijke vragen beantwoorden.

Roethof

Graus neemt Roethof in de arm om ‘het onrecht met hand en tand te bestrijden’, schrijft de partij. Graus vindt dat hij door ‘leugens, laster en smaad’ en via ‘trial by media’ veroordeeld wordt. ,,Iemand beschuldigen op basis van valse verklaringen door anonieme bronnen is niet van deze tijd.”

Volledig scherm Dion Graus (PVV) legt de eed af tijdens de installatie van de nieuwe Kamerleden na de Tweede Kamerverkiezingen. © Hollandse Hoogte / ANP