Greenpeace dreigt met rechtszaak om stikstof: ‘Overheidsbeleid heeft desastreuze gevolgen’

,,De stikstoflast is al tientallen jaren te hoog als gevolg van de uitstoot van het verkeer, de industrie en de intensieve veehouderij. Maar de grote boosdoener is vooral de grove nalatigheid van de Staat die onvoldoende heeft ingegrepen’’, zegt Greenpeace-directeur Andy Palmen. ,,De natuur gaat eraan en ons geduld is op. Greenpeace trekt nu een streep in het zand en start deze natuurzaak om de natuurcrisis te keren.’’

Zandverstuivingen en vennen

Van 2035 naar 2025

Greenpeace-directeur Palmen vindt dat een nieuw kabinet meer moet doen. ,,Premier Rutte noemde in 2019 het stikstofprobleem ‘de grootste crisis in mijn 9 jaar als premier’. Het wordt tijd dat de overheid in actie komt en het nieuwe kabinet snel concrete stappen zet in het nieuwe regeerakkoord. Wanneer daar geen extra maatregelen in staan die de stikstof in Nederland terugdringen, zal Greenpeace de staat dagvaarden.’’



Eind vorig jaar sloot minister Schouten een deal met oppositiepartijen over een stikstofwet. Daarin staat dat de stikstofuitstoot in 2035 met 50 procent verlaagd moet zijn. Greenpeace wil dat dat doel al in 2025 wordt gehaald. Het kabinet heeft miljarden euro’s uitgetrokken voor onder meer natuurherstel en het uitkopen van boeren.