Groen licht voor versoepelingen vanaf 1 juli, middelbare scholen na de zomer weer helemaal open

Het Outbreak Management Team (OMT) dat het kabinet adviseert, kwam vandaag weer bijeen voor overleg. Volgens ingewijden staan de seinen op groen voor verdere versoepeling. Het kabinet besluit hier woensdag nog wel officieel over, maar volgt doorgaans het advies van het OMT.

Ook voor scholieren heeft het kabinet goed nieuws in petto, meldt de NOS. Zo kunnen middelbare scholen na de zomervakantie weer helemaal open. Nu nog zijn scholen deels open sinds 2 juni. Leerlingen moeten onderling 1,5 meter afstand houden, maar die regel wordt losgelaten. Scholieren hoeven zich daar straks onderling niet meer aan te houden, alleen tot de docenten moeten ze afstand in acht blijven nemen. Op die manier kunnen klaslokalen weer ten volle worden gebruikt, is het idee.

Uit een peiling van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) blijkt dat bijna 70 procent van de scholieren zelf na de zomervakantie weer helemaal naar school wil. Zij hadden zorgen over hun leerprestaties en sociale contacten als de scholen dicht zouden blijven. Ook gaven veel leerlingen aan dat ze onderling van de 1,5 meter afstand af willen. Bijna 60 procent van de leerlingen denkt wel een leerachterstand te hebben opgelopen.

Uitvaarten

Verder mag vanaf 1 juli het aantal gasten in de horeca verhoogd worden naar 100. Ook het aantal mensen dat bij uitvaarten, huwelijksvoltrekkingen, religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten mag zijn, kan vanaf 1 juli verhoogd van 30 naar 100 personen. Wel moet nog steeds de 1,5 meter afstand tot elkaar worden gehouden.

Ja, moet kunnen (79%)

Nee, nog te vroeg (21%)

Nee, nog te vroeg (21%)

Ook sportscholen, sauna’s, (sport)kantines en casino’s kunnen op 1 juli open. In de kinderopvang is vanaf 1 juli ook weer noodopvang mogelijk voor kinderen van ouders die niet in de zorg werken. Het gaat dan om de avonduren, de nachten en het weekend.

1 september

Voor coffeeshops geldt nog dat deze tot 1 september alleen open zijn voor het afhalen van bestellingen. Discotheken blijven ook nog dicht tot die datum. Sekswerkers mogen, ondanks hun lobby, ook pas dan weer aan het werk. Grote evenementen zoals concerten en voetbalwedstrijden zijn ook nog verboden.

Zorgen

Helemaal zorgeloos is het kabinet niet. De demonstraties van dit weekeinde en het maatschappelijk verzet tegen de coronamaatregelen baren wel degelijk hoofdbrekens. Volgens bronnen zullen premier Rutte en minister Hugo de Jonge (Zorg) hun persconferentie woensdag daarom ook gebruiken om te benadrukken dat de 1,5 meter afstand nog steeds noodzakelijk is. Zij begrijpen de onvrede hierover, maar denken dat dit vanuit medisch oogpunt nog steeds noodzaak is. Punt is wel dat met de versoepelingen, bijvoorbeeld door 100 personen toe te staan, ook vragen oproept over het aantal mensen dat aan één tafel mag, of hoe dicht die tafels van elkaar mogen staan.

,,Er wordt gewerkt aan een zo helder mogelijke uitleg waarin het gezonde verstand voorop staat”, aldus een ingewijde.