GroenLinks en PvdA willen abortuspil bij huisarts

update Uitbreiding vliegveld Lelystad Airport uitgesteld tot 2020

14:48 De uitbreiding van Lelystad Airport wordt met minstens een jaar uitgesteld. Dat betekent dat het vernieuwde vliegveld pas op zijn vroegst in 2020 open gaat. Onder maximale druk de luchthaven in 2019 openen voor vakantievluchten is niet verantwoord, zei verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) vanmiddag op een ingelaste persconferentie. In de Kamer wordt verheugd gereageerd op het uitstel.