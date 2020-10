GroenLinks en PVDD pleiten voor tijdelijk vuurwerkverbod om zorg te sparen

Dit vertellen partijleiders Jesse Klaver en Esther Ouwehand. Zij worden hierin gesteund door de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) en de Nederlandse BOA Bond. ,,We moeten slachtoffers altijd voorkomen”, zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver. ,,Maar door corona kunnen we het ons simpelweg niet veroorloven om de hulpdiensten op te zadelen met honderden vuurwerkslachtoffers.”

We weten dat de zorg met een extra piek te maken gaat krijgen als we siervuur­werk niet verbieden

,,Het huidige verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen is echt niet genoeg”, vindt fractievoorzitter Esther Ouwehand. ,,We weten dat de zorg met een extra piek te maken gaat krijgen als we siervuurwerk niet verbieden. Leg dat maar eens uit aan het overbelaste zorgpersoneel.”

Beide politieke partijen pleiten al jaren voor een vuurwerkverbod, maar verwachten dat een meerderheid van de Kamer vanmiddag in zal stemmen met het voorstel. Dit komt volgens hen omdat het om een tijdelijk verbod gaat, maar ook vanwege de urgentie tijdens de coronacrisis. Verkopers van vuurwerk moeten een financiële compensatie krijgen, vinden de partijen. Zij wijzen erop dat er al een subsidieregeling bestaat wegens het verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen dat in december van kracht wordt.

De Rotterdamse gemeenteraad bespreekt in een commissievergadering vanaf 14 uur de viering van de komende jaarwisseling in de stad. Het college wil een digitaal te volgen lichtspektakel als alternatief voor de geannuleerde vuurwerkshows bij onder meer de Erasmusbrug.



Rotterdam is ook de eerste gemeente van Nederland waar dit jaar een afsteekverbod voor vuurwerk geldt, een motie om het vuurwerkverbod in verband met de coronacrisis uit te stellen heeft het eerder niet gehaald.