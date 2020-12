GroenLinks: Geef marineschepen namen van ‘stoere vrouwen’

Hij komt vandaag in het debat over de defensiebegroting met het voorstel om de twee nieuwe fregatten, die Damen bouwt, naar ‘twee heel bijzondere vrouwen’ te vernoemen, die een rol speelden ‘bij de start van de emancipatie bij Defensie’. ,,Zij moeten zo geëerd worden.”

Poging VVD

De fregatten komen pas in 2028 in de vaart, maar Van den Nieuwenhuijzen zegt dat hij er ‘op tijd mee moet beginnen’. VVD-Kamerlid André Bosman hield in 2018 al een vurig pleidooi om een nieuw bevoorradingsschip – dat pas in 2023 af is – te vernoemen naar Francien de Zeeuw. Tevergeefs. ,,Defensie stelde toen al ‘te ver in het naamgevingsproces’ te zijn.”