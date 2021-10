GroenLinks-Kamerlid vertrekt uit onvrede over links blok met PvdA: ‘Dit is kiezersbedrog’

GroenLinks-Kamerlid Bart Snels stapt uit het parlement vanwege de verregaande samenwerking met de PvdA. De financieel woordvoerder is tegen het linkse blok, maar vond geen gehoor bij partijgenoten. Hij geeft zijn zetel terug. Zijn vertrek is een gevoelige tik voor partijleider Klaver.

Snels heeft zijn vertrek zojuist bekendgemaakt via Twitter. Sinds de zomer houden GroenLinks en PvdA elkaar stevig vast, de partijen werken innig samen, gingen samen de pre-formatiegesprekken in en weigerden zonder de ander te starten met coalitieonderhandelingen.

Dat zint Snels niet. Zo mist GroenLinks de kans om de klimaat-agenda uit te voeren, ook ziet het Kamerlid niet in wat zijn partij te zoeken heeft bij de PvdA, een partij ‘in crisis’. ,,Het is me niet duidelijk waar de PvdA voor staat en de opportunistische stijl van politiek bedrijven spreekt me niet aan. GroenLinks is de partij van de toekomst.”

Snels kwam intern blijkbaar in het nauw, voelde zich weinig gehoord en ziet uiteindelijk geen andere uitweg dan de uitgang, zo schrijft hij. ,,De kiezers stemden op GroenLinks, nu er zo samengewerkt wordt met de PvdA zie ik dat als kiezersbedrog (...) Bij mijn GroenLinks-mandaat past niet dat ik afhankelijk wordt gemaakt van stijl en stemgedrag van de PvdA. Daarom treed ik af.” Oud-Kamerlid Suzanne Kröger komt nu als eerste in aanmerking om Snels op te volgen.

Klaver

Partijleider Jesse Klaver bedankt het Kamerlid voor de bewezen diensten, maar het vertrekt is een gevoelige tik voor diens partijleiderschap. Klaver klonk zich -nog voor de verkiezingen vast aan de PvdA- terwijl dat de twee partijen uiteindelijk buitenspel zette in de formatie. Snels geeft dit dus ook op als voornaamste reden van zijn vertrek.

Het vertolkt de mogelijk bredere teleurstelling binnen de partij dat GroenLinks nu, net als in 2017, buiten de boot valt als het gaat om regeringsdeelname. Destijds was het de migratiekoers van het beoogde nieuwe kabinet, maar nu dus de tactische keuze van Klaver om een samenwerking met de PvdA op te zetten. En, zo schrijft Snels: ,,In 2006 lieten we ChristenUnie voorgaan.”

D66

In het verleden maakte Snels er geen geheim van dat hij tot de politieke vleugel van GroenLinks behoorde die vurig pleitte voor samenwerking met D66, een partij waar hij een verleden heeft. In 2011 al stelde hij voor dat die partij met GroenLinks zou moeten samenwerken om ‘het vastzittende oude politieke midden te vernieuwen’. Hij stelde toen al voor, bijvoorbeeld, om het ontslagrecht te versoepelen, iets waar de PvdA mordicus tegen was. Snels werkte daarna ook samen met D66-leider Alexander Pechtold, in de campagne voor de verkiezingen in 2012 - en hij was de auteur van diens boek ‘Henk, Ingrid & Alexander’ waarvoor Pechtold in gesprek ging met PVV-stemmers.