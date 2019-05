GroenLinks-leider Klaver keert zich tegen eigen leenstelsel

GroenLinks neemt afstand van het huidige leenstelsel. Partijleider Jesse Klaver heeft dat zojuist in een e-mail aan zijn achterban geschreven. Zaterdag keerde Kamerlid Zihni Özdil zich al tegen het systeem waarbij studenten hun studiefinanciering lenen. Daarmee ging hij toen tegen de partijlijn in.

GroenLinks-leider Klaver stond zelf aan de wieg van het leenstelsel. Hij bedacht samen met de VVD een compromis waardoor er een meerderheid ontstond. Hij bleef ‘zijn’ leenstelsel altijd verdedigen. Op het partijcongres in februari werd de partij door een motie van jongerenorganisatie DWARS opgeroepen op zoek te gaan naar alternatieven. De resultaten van dat onderzoek zou GroenLinks voor de zomer bespreken.

Prullenmand

Özdil wilde daar niet op wachten en gooide in een interview met Trouw de knuppel in het hoenderhok door te zeggen dat het leenstelsel ‘de prullenmand in moet’. Het vraaggesprek werd niet afgestemd met de partijtop, maar dwingt Klaver wel om zijn vaderschapsverlof te onderbreken om op de uitspraken van zijn Kamerlid te reageren. Hij schrijft dat het interview ‘veel reacties heeft opgeroepen’.

Volgens Klaver klopt het systeem ‘op papier’, maar werkt het in de praktijk niet. ,,Dan moet je zeggen: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.’’ Hij wijst op problemen met de doorstroming, leenangst en toename van stress en dat het kabinet beloften om te investeren in het onderwijs niet waarmaakt. ,,Daarom is het tijd om te zeggen: dit moet anders, we gaan nadenken over een beter stelsel.’’

Alternatief

Hoe dat stelsel eruit gaat zien, kan Klaver nog niet zeggen. ,,Want daar zijn we binnen de partij nog hard mee bezig. Maar laat ik helder zijn: ook ik en de rest van de fractie zien dat het huidige leenstelsel niet goed werkt.’’