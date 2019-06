GroenLinks verzilvert winst in provincies

Op vrijdag werd het college van Limburg geïnstalleerd. Het gaat om een extraparlementair college, dat werkt zonder coalitieakkoord en op zoek gaat naar wisselende meerderheden. Ruud Burlet van FVD is een van de gedeputeerden. Hij is daarmee de enige van zijn partij die tot een provinciebestuur is toegetreden. Forum werd in drie provincies de grootste partij, in zes de tweede partij en in drie provincies kwam de partij op de derde plaats.

GroenLinks kwam in vier provincies in de top 3, maar heeft tot nu toe wel zeven gedeputeerden. GroenLinks-lid Carla Brugman is op persoonlijke titel gedeputeerde in Limburg en is daarom niet meegerekend. De partij overweegt haar te royeren. In de vorige colleges leverde GroenLinks twee provinciebestuurders.

Inleveren