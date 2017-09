GroenLinks wil aparte eerstehulppost voor senioren

Mede door kabinetsbeleid om ouderen langer thuis te laten wonen, is de druk op de eerste hulpposten toegenomen. Uit onderzoek blijkt dat vooral kwetsbare ouderen veel tijd opeisen van zorgpersoneel. Cijfers geven aan dat 14 procent van de bezoekers aan de spoedeisende hulp nu tussen de 65 en 74 jaar is, en 19 procent ouder dan 75 jaar.



Kamerlid Corinne Ellemeet (GroenLinks) ziet in ouderenposten een goede oplossing voor de huidige problemen. ,,Senioren worden er geholpen door specialisten ouderenzorg en door geriatrisch verpleegkundigen. Zo voorkomen we dat ouderen onnodig lange rondgangen moeten maken door het ziekenhuis. Want we weten: eenmaal in het ziekenhuis is het lastig voor ouderen om er nog uit te komen.”