GroenLinks wil ‘groene burgemeester’ in Amsterdam

,,Amsterdam is een GroenLinks-stad en daar hoort een groene burgemeester bij”, zegt GroenLinks-lijsttrekker Rutger Groot Wassink. Zijn partij kan volgens de exitpoll rekenen op 11 van de 45 zetels in de Amsterdamse gemeenteraad. Daarmee stoot het D66 van de troon als grootste partij. Die partij kelderde van 14 naar 9 zetels.



Of de nieuwe burgemeester Femke Halsema – oud-partijleider van GroenLinks – moet heten, wil Groot Wassink niet zeggen. ,,Ik weet niet of zij dat wil. Zo goed ken ik haar niet. Wel hoop ik dat er veel GroenLinks-leden zullen solliciteren. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad of er een GroenLinks-burgemeester komt.”



De naam van Halsema doet al langer de ronde als nieuwe burgemeester van de hoofdstad. Op dit moment is VVD’er Jozias van Aartsen waarnemend burgemeester.