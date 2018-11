GroenLinks wil verplicht ledlampen voor elk bedrijf

Als het aan GroenLinks in de Tweede Kamer ligt, moet elk bedrijf in Nederland uiterlijk 1 juli 2020 zijn overgestapt op ledverlichting. Die maatregel kan een enorme bijdrage leveren aan de CO2-reductie.

Het liefst sluit GroenLinks met spoed twee kolencentrales, maar de partij komt vandaag ook met een ander voorstel om de uitstoot van broeikasgassen versneld omlaag te krijgen. Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee voor om alle Nederlandse bedrijven te verplichten om ledlampen aan te schaffen.

,,Met verplichte ledverlichting in bedrijven bespaar je bijna een megaton aan CO2”, zegt Van der Lee. ,,Dat is ongelofelijk veel. Ter vergelijking, dat is evenveel CO2 als het Afrikaanse land Liberia in één jaar uitstoot. Het kost de overheid niets en levert bedrijven uiteindelijk een lagere energierekening en per saldo dus geld op. Dit is echt een gemakkelijke en efficiënte stap om klimaatverandering aan te pakken.”

0,9 megaton

Volgens Martien Visser, lector Energie & Netwerken aan de Hanzehogeschool in Groningen, levert verplichte ledverlichting in winkels en overige bedrijfsgebouwen 0,9 megaton aan CO2-reductie op. Ter vergelijking: de sluiting van de Hemwegcentrale in Amsterdam zou zo’n 2,2 megaton opleveren.

GroenLinks wil dat alle bedrijven uiterlijk 1 juli 2020 op ledlampen zijn overgestapt. Dat is volgens de partij hard nodig om te voldoen aan de uitspraak van het gerechtshof waarin is bepaald dat Nederland in 2020 een kwart minder CO2 moet uitstoten dan in 1990. Het lijkt er op dat Nederland dat doel nu niet gaat halen. Daarom zijn extra maatregelen mogelijk noodzakelijk.