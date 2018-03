GroenLinks wil wet om salarisverhoging ING-topman te blokkeren

Vertrouwen terugwinnen

De aangekondigde salarisverhoging voor Hamers maakte afgelopen week een storm van protest los. Op sociale media en bij de Eerlijke Bankwijzer regende het klachten. Ook in politiek Den Haag viel de hogere beloning slecht: minister Wopke Hoekstra is 'not amused', terwijl politieke partijen in de Tweede Kamer over elkaar heen buitelden om de afkeuring te laten blijken. Vrijwel het hele parlement steunde een voorstel van GroenLinks om Hamers en president-commissaris Jeroen van der Veer te ontbieden naar Den Haag voor een hoorzitting.



GroenLinks gaat dus nu verder en komt met een initiatiefwet om de salarisjump te kunnen terugdraaien. De partij rekent op steun van partijen ‘van links tot rechts’ in de Kamer. Klaver put die hoop uit een motie van GroenLinks-Kamerlid Bart Snels van afgelopen donderdag, waarin de Kamer zich uitsprak tegen de voorgenomen salarisverhoging. Afgezien van Forum voor Democratie werd die door alle partijen in de Kamer gesteund. ,,Laat het niet bij verontwaardiging, maar teken deze wet mee'', roept Klaver zijn collega’s op.



Volgens Klaver is dat nodig om het vertrouwen van mensen terug te winnen. ,,Volksvertegenwoordigers mogen het niet laten bij verkiezingsretoriek, onze taak is het om het maatschappelijke protest tegen absurde bankierssalarissen om te zetten in actie.''