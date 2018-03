GroenLinks winnaar in grote steden; PvdA, SP en D66 verliezen fors

Op basis van de eerste exitpolls draaien de gemeenteraadsverkiezingen uit op een dramatische avond voor de PvdA. In de grote steden verliezen de sociaaldemocraten soms meer dan de helft van de zetels. Groenlinks is de grote winnaar en lijkt in Amsterdam en Utrecht de grootste partij te worden.

In Utrecht eindigt de partij van Jesse Klaver op 12 zetels (9 in 2014) en in Amsterdam op 11 (was 6). Ook in Rotterdam boekt GroenLinks winst. Eerste Kamerlid Marijke Vos reageerde woensdag op de poll in Amsterdam. ,,Een ongelofelijke uitslag voor GroenLinks in Amsterdam. Echt historisch."

De PvdA laat een omgekeerde beweging zien. In het voormalige PvdA-bolwerk Rotterdam gaat de partij volgens de poll van 8 naar 5 zetels. In Utrecht blijven er van de 5 zetels nog maar 2 over. In Amsterdam, waar de sociaaldemocraten tot 2014 de grootste waren, halveert de partij. Met 5 zetels is het nu de vierde partij van de stad.

D66

D66 loopt ook forse klappen op. In Amsterdam gaat de partij van 14 naar 9, in Utrecht van 13 naar 9. Daarnaast ziet de SP ziet zijn zetelaantal in de grote steden halveren.

Naast Groenlinks mag de vlag bij de landelijke partijen ook bij DENK uit. Volgens de polls neemt de islamitisch geïnspireerde partij meteen een stevige positie in in de raden van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. In Utrecht en Amsterdam wordt de partij voorlopig ingeschaald op 3 zetels, en in Rotterdam zelfs op 4.

PVV komt naar verwachting met 2 zetels binnen in Rotterdam en Utrecht. In Amsterdam deed Forum voor Democratie van Baudet voor het eerst mee. Volgens de poll haalt de partij 2 zetels.

Thierry Baudet, voorman van Forum voor Democratie (FVD), reageerde opgetogen. ,,Dit is een prachtig resultaat. Er is nog geen stem geteld, dus we moeten nog zien waar het op eindigt'', zei hij in een eerste reactie. ,,Maar als we twee zetels krijgen dan zijn we daar ontzettend blij mee.''