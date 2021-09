Groep van vijftig Nederlandse evacués uit Afghanistan opgevangen in Pakistan

Er wordt momenteel hard gewerkt om de groep naar Nederland te krijgen, meldt ambassadeur Wouter Plomp in een weblog dat op de site van het ministerie van Buitenlandse Zaken is verschenen. Hij hoopt dat dit ‘binnenkort’ gaat lukken. Daarvoor is wel toestemming nodig van de Pakistaanse autoriteiten, die de regels voor mensen die over land naar Pakistan komen hebben aangescherpt om de route over land te ontmoedigen.

De groep bestaat uit Nederlanders met Afghaanse familieleden en Afghanen die nauw met Nederland hebben samengewerkt. Zij zijn ondergebracht in een hostel, dat ze niet mogen verlaten. Omdat ze vaak dagenlang hebben gelopen en alleen de kleren hebben die ze dragen, heeft ambassadepersoneel kleding voor hen gekocht. ,,We merken dat de mensen dankbaar en opgelucht zijn”, aldus Plomp.

Landroute

De route over land van Afghanistan naar Pakistan is ‘een hachelijke onderneming', benadrukt Plomp. ,,We snappen dat mensen alle mogelijke routes proberen om uit Afghanistan weg te komen. Maar gebruik van de landroute raden we op dit moment af; de risico's zijn te groot.”

De groep evacués is in veel gevallen illegaal Pakistan in gekomen, waardoor zij niet altijd de juiste stempels in hun paspoort hebben staan. ,,Ze moeten worden geïnterviewd door de Pakistaanse overheid”, zegt Plomp. ,,Dat kost tijd.”

Doha

Tijdens de evacuatiemissie die Nederland vorige maand optuigde, vlogen Nederlandse militaire toestellen van de Afghaanse hoofdstad Kaboel naar Islamabad. Vanuit de Pakistaanse hoofdstad werden de evacués naar Nederland gevlogen. Toen was dat mogelijk, omdat Nederland de afspraak had gemaakt dat het pier B6 op de luchthaven van Islamabad mocht gebruiken voor de evacuaties. Die afspraken gelden nu niet meer.



Vorige week wisten kleine groepjes Nederlandse paspoorthouders al met twee vluchten van Qatar Airways vanuit Kaboel naar Doha te komen.