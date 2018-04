'Groningse grond stopt niet met beven na dichtdraaien gaskraan'

Lubbers had spijt dat hij opvolger Brinkman liet vallen

13 april In zijn postuum te verschijnen memoires gaat voormalig minister-president Lubbers diep door het stof over de manier waarop hij zijn opvolger de voet dwars zette. Lubbers: ,,Ik was mijnerzijds zeer deloyaal tegen Elco Brinkman. Kennelijk was ik over de rooie. Een keuze waarvan ik later denk: fout, fout, fout, Ruud.’’