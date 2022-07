Grootverbruikers bezorgd over dreigend gastekort

Veel bedrijven dreigen in de problemen te komen door de huidige hoge gasprijs of een toekomstig tekort aan gas. In Duitsland is al de alarmfase uitgeroepen over het dreigende gastekort en wordt er nagedacht over het afschakelen van bedrijven van het gasnet. Ook in Nederland heeft het kabinet daar al voor gewaarschuwd als er komende winter schaarste is.