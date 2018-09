Grote stap in megaproject knooppunt Hoevelaken

Mooie stap

Verkeersminister Van Nieuwenhuizen: ,,Knooppunt Hoevelaken is aan vernieuwing toe. Op het verouderde klaverblad en de aansluitende snelwegen loopt het verkeer vaak vast. We zetten met dit besluit een mooie stap voor de aanpak van de files bij Amersfoort." Tegelijkertijd komen er geluidsmaatregelen waardoor mensen die in de omgeving wonen, minder last hebben van het verkeer, aldus de bewindsvrouw. Volgens haar woordvoerster gaat het om 'een project van de buitencategorie'. Ter vergelijking: de bouw van de Blankenburgtunnel, een ander megaproject, gaat ruim 1 miljard euro kosten.

Knooppunt Hoevelaken en de rijkswegen A1 en A28 eromheen staan in de File Top 50 op 8, 17 en 34. In de nieuwe constructie wordt het doorgaande verkeer gescheiden van het verkeer dat moet afslaan. Daarnaast wordt het tracé over ongeveer 32 kilometer verbreed.

Kunstwerken

De plannen voorzien verder in de bouw, vervanging of aanpassing van in totaal 52 'kunstwerken' (bruggen en tunnels) en de aanleg of verhoging van geluidsschermen over een lengte van ongeveer 26 kilometer.