Gündogan en Volt tegenover elkaar in de rechtbank: ‘Gaat niet om één ruzie of één avance’

Flamoes

Nilüfer Gündogan zei na afloop van de zitting ‘best wel directief’ te zijn. ,,Ik heb best wel gefoeterd in de campagnestress.” Maar ze wil vooral ‘naamzuivering’ voor de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. ,,Ik ben ook een moeder. Ik kon het oudergesprek niet beginnen zonder dat ik de juffrouw naar eer en geweten beloofde dat ik het soort dingen dat in de pers is verschenen niet doe. Nog meer dan mijn politieke carrière is dat wat me raakt.”

Een gang naar de rechtbank is volgens haar de enige manier om dat te bereiken, zei ze geëmotioneerd: ,,Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag denk je aan een vrouw die foto’s van haar flamoes rondstuurt! Hoe ranzig is dit?!”