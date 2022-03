Gündogan in verzet tegen uitsluiting uit Volt-fractie: ‘Ik zal mijn stem gebruiken’

Ruzie bij Volt is geen reclame voor de politiek

Al jaren klinkt de klacht dat politici in de Tweede Kamer te druk zijn met zichzelf. En hoewel het te makkelijk is om alle 150 Kamerleden over één kam te scheren, doen sommigen wel heel erg hun best het vooroordeel te bevestigen. Zoals bij de huidige ruzie binnen Volt, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

20 maart