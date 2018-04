Half jaar na verwoesting door orkaan Irma eerste hulpgeld naar Sint-Maarten

Zo moest Sint-Maarten, om corruptie tegen te gaan, eerst een integriteitskamer instellen. Ook moest er extra grensbewaking komen en moest alles wat werd verwoest duurzaam worden herbouwd, zodat een mogelijke volgende orkaan minder schade zal aanrichten. Inmiddels heeft Sint-Maarten, dat een autonoom land is binnen het Koninkrijk, aan de eisen voldaan. Ook zijn er verkiezingen geweest en wordt er een kabinet gevormd. ,,Tot mijn spijt heeft het tot januari geduurd voordat Sint-Maarten kon instemmen met onze voorwaarden", zegt staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties in een interview met De Volkskrant . ,,Daarna zijn de onderhandelingen met de Wereldbank begonnen. Sindsdien liggen we op schema."

Wereldbank

De in totaal 550 miljoen euro die beschikbaar is voor het herstel wordt na instemming met Sint-Maarten grotendeels beheerd door de Wereldbank. Van die 470 miljoen komt nu de eerste 110 miljoen vrij. Minder dan een kwart. De onderhandelingen met de Wereldbank, dat als neutrale instantie werd gekozen om de geldstroom te beheren, zouden ‘tijdrovend’ zijn geweest.



,,Het gaat om veel geld voor een kleine bevolking. Dat willen we op een goede manier besteden’’, reageert Knops. Oud VVD-staatssecretaris van Financiën Frans Weekers zal toezien op de besteding van het geld. De resterende 80 miljoen euro houdt Nederland in reserve. 24,6 miljoen daarvan is reeds als liquiditeitssteun verstrekt in de vorm van een zachte lening.