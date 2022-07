Half miljard uit fonds versneld naar stikstofplannen provincies

Een aantal provincies had eerder al plannen ingediend om in bepaalde regio's de staat van ‘natuur, water en klimaat’ te verbeteren. Onderzoeksinstituut Wageningen Economic Research heeft daar ook al een positief oordeel over gegeven. Toch zouden die plannen voorlopig stof liggen te happen, omdat provincies pas op 1 juli volgend jaar met een veel groter pakket moeten komen om de stikstofuitstoot terug te brengen. Dat afwachten vindt het kabinet zonde en dus komt er nu een versnelling.

Van der Wal spreekt van een ‘grote stap vooruit’. Met een bedrag van 504 miljoen euro zal een aantal stikstofbesparende plannen van de provincies al kunnen worden uitgevoerd. Een deel van het geld is bedoeld om boeren die willen stoppen uit te kopen. Maar er is ook geld gereserveerd om metingen in de natuur en op het boerenerf te verbeteren en voor technologie en innovatie. ,,Laten we alvast beginnen met minder stikstofuitstoot en herstel van de natuur", zei Van der Wal na afloop van de ministerraad.

Lucht voor boeren in de knel

Er zijn ook plannen ingediend om zogenoemde PAS-melders sneller te legaliseren. Onder het oude beleid kregen deze boerenbedrijven toestemming om zonder vergunning meer stikstof uit te stoten. Ze hoefden alleen een melding te maken. Sinds de uitspraak van de Raad van State in 2019 zijn deze melders nu eigenlijk illegaal. Het kabinet wil deze bedrijven graag zekerheid geven, en haalt voor deze versnelling 250 miljoen euro uit een potje voor de opkoopregeling.

Volgens Van der Wal is het van groot belang dat deze in de knel zittende boeren lucht krijgen. ,,Dit zijn mensen die al drie jaar leven in onzekerheid. Ze hebben geen financiën, krijgen geen leningen. Dat is verschrikkelijk. Dit wil je gewoon niet.”

