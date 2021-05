Hamer begint nu echt met formatie: ‘Ze stopt nooit met onderhandelen’

Het onderkoelde antwoord van Piet Hein Donner vertelt wel zo’n beetje alles over Mariëtte Hamer de onderhandelaar. Als minister van Sociale Zaken in Balkenende-IV komt Donner lijnrecht tegenover de PvdA-politica te staan in een discussie over het ontslagrecht, jaren later blikt de CDA’er terug. Of Mariëtte echt zo lastig is in onderhandelingen? ,,Nee, dat valt wel mee, ze zegt gewoon altijd nee.”