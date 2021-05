Hamer wil nu echt inhoudelijk met formatie verder: ‘Werd tijd ook’

VIDEOHet is acht weken na de verkiezingen ‘hoog tijd’ dat partijen inhoudelijk gaan praten over een herstelplan en een nieuwe coalitie. ,,Twee maanden na de ontploffing moeten we aan de slag.”

Dat zei informateur Mariëtte Hamer vanmiddag tijdens haar eerste persconferentie. Komende maandag en dinsdag ontvangt ze alle achttien fractieleiders om te horen wat hun ideeën zijn, daarna komen nog ‘jongeren en zwaar getroffen sectoren’ (zoals vertegenwoordigers van de kunsten) langs in de Stadhouderskamer.

De komende drie weken moeten partijen onder leiding van PvdA’er Hamer, ook voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), dan in ieder geval tot een eerste voorstel komen voor een ‘nationaal herstelplan’. Ook zal de informateur verkennen welke partijen samen een coalitie kunnen vormen. ,,Het werd tijd ook om inhoudelijk te beginnen”, zei Hamer. ,,Na alles wat er is gebeurd, zien we dit als startpunt. Twee maanden na de ontploffing moeten we inhoudelijk aan de slag. Het zal ingewikkeld worden, maar het is belangrijk voor het land en voor de politiek.”

Hamer nam het stokje over van partijgenoot Herman Tjeenk Willink. De minister van Staat bracht de rust in het formatieproces terug na de verkennerschaos (‘Omtzigt - functie elders’) en met diep onderling wantrouwen tussen de partijen op het Binnenhof. Lang leek VVD-leider en demissionair premier Mark Rutte een showstopper voor een meerderheid van de partijen, maar D66, CDA en PvdA en GL verklaren - ondanks soms uiterst kritische teksten - deelname aan een kabinet met Rutte nu niet tot taboe.

Deadline

Hamer zou voor 6 juni een advies moeten opleveren aan de Tweede Kamer, maar ze waarschuwt ook alvast: ,,Een datum is maar een datum, het gaat om de kwaliteit van het werk.” Of er direct een precieze aanbeveling uitrolt voor een nieuwe coalitie is onduidelijk, het kan zijn dat daar meer rondes voor nodig zijn. De informateur gaat dus ook niet beginnen met wensenlijstjes ‘wie wil met wie’, zoals haar voorgangers Ollongren en Jorritsma nog deden.

Dat het CDA als belangrijke beoogde coalitiepartij met interne problemen zit, is voor Hamer geen probleem, meldt ze desgevraagd: ,,Zover ik weet is er één CDA. De partij heeft een fractieleider, daar gaan we mee spreken. Hoogstens heeft het CDA een probleem, maar daar doe ik verder geen uitspraken over.” De afwezige Pieter Omtzigt gijzelt het formatieproces bij het CDA, onduidelijk is nog altijd wat het stemmenkanon precies wil en vindt.

