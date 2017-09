Hans Wiegel: formatie is eigenlijk vastleggen wantrouwen

Wie wil/kan de beladen Immigratie-kar trekken?

15 september Dikke kans dat het uitgeklede ministerie van Binnenlandse Zaken in de komende kabinetsperiode weer wat meer om het lijf krijgt. In de formatie van 2012 bleef er zo weinig van het ministerie over, dat PvdA-prominent Felix Rottenberg stelde dat Ronald Plasterk de post had moeten weigeren. ,,Dat was moedig geweest.’’