Harde clash tussen Rutte en Kaag, waarna Rutte excuses maakt: ‘Zak er maar in’

Premier Mark Rutte en vicepremier Sigrid Kaag hebben een stevige clash gehad in een ministersbijeenkomst over Europees geld voor bedrijven. Het leidde tot een woedeaanval, waarbij de woorden ‘zak er maar in’ zouden zijn gebezigd. Rutte zou daarna zijn excuses hebben aangeboden.

Dat bevestigen bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws. De harde confrontatie vond vorige week dinsdag plaats in een zogenoemde onderraad over Europese aangelegenheden. Hierin overlegden verschillende kabinetsleden, onder wie Sigrid Kaag, Mark Rutte en Micky Adriaansens. ,,Opeens was er sprake van een kleine woedeaanval van de premier. Die heeft woorden zoals ‘zak er maar in’ gebruikt’’, bevestigen meerdere bronnen aan deze nieuwssite over de botsing tussen beide. Daarop zou Sigrid Kaag de ruimte hebben verlaten. ,,De premier ging er achteraan, waarna hij zijn excuses heeft aangeboden’’, vertelt een kabinetsbron. ,,Hij ging opeens uit zijn pannetje’’, beschrijft een ander.

Sigrid Kaag is verbaasd dat de ruzie nu pas in het nieuws komt, ‘het is al negen of tien dagen geleden’. Volgens haar ‘ging het over niks’ en past de berichtgeving erover in de ‘categorie roddel en achterklap’. ,,Mensen zijn mensen en af en toe kan in een seconde het gesprek een verkeerde richting nemen.’’ Het zou een misverstand zijn geweest. ,,In het Duits zeggen ze: was sich liebt, das neckt sich. In de beste families heb je af en toe een keer een communicatiemisverstandje. Dat is alles en we zijn al lang weer aan de slag.’’

Afgelopen vrijdag in de ministerraad zou Rutte ook ten overstaan van het voltallige kabinet zijn excuses hebben gemaakt. Die vergadering vindt plaats op Algemene Zaken, het ministerie van de premier. Maar inmiddels zouden de twee weer prima door één deur kunnen en ‘lachen ze erom’, beschrijft een kabinetsbron.

De VVD-minister van Economische Zaken, die gisteren aanschoof in Op1, bevestigde aanwezig te zijn bij de clash. ,,We werken heel hard. We hebben het over grote onderwerpen. Dan kan er wel eens iets stevigs gezegd worden, maar dat is het dan ook.’’ Volgens haar ‘was het een beetje een stemverheffing’. ,,Dat mag af en toe en we zijn niet van suiker. Maar het wordt wel een beetje aangedikt in de pers.’’ Volgens haar is de sfeer ‘absoluut’ weer ‘goed’. Ook volgens een andere bron ‘was het snel weer over’ nadat Rutte zijn excuses had gemaakt.

Rutte staat in politiek Den Haag bekend om zijn uitbarstingen van woede. De VVD-leider kan snel boos worden, maar zegt ook gemakkelijk sorry.

D66 en de VVD zitten niet op één lijn over een Europees voorstel om steun aan bedrijven te geven om te vergroenen. Eén van de punten waar nu over wordt onderhandeld is: moet hiervoor een nieuw fonds in Brussel worden gevormd? Een nieuw fonds betekent dat Nederland meer geld moet betalen of dat in Europees verband geld moet worden geleend. D66 voelt daar veel voor, terwijl als het aan de VVD ligt er gebruik wordt gemaakt van bestaande subsidiepotten.

Volledig scherm Premier Mark Rutte en Sigrid Kaag, samen met zijn kabinet in Vak K. © Phil Nijhuis

GroenLinks wil naar aanleiding van de onenigheid dat de minister van Financiën óók aanwezig is bij het debat over de Europese top. Kamerlid Tom van der Lee: ,,Ik wil een inhoudelijk debat over de vraag of er op Europees niveau meer geïnvesteerd moet worden in de energietransitie en strategische autonomie, ook in reactie op stappen die China en de VS aan het zetten zijn.’’ Omdat dit gaat ‘over extra geld, raakt het ook aan de minister van Financiën’, betoogt de GroenLinkser.

Plan van Biden

Het onderwerp staat hoog op de agenda van een Europese top eind volgende week. Een omvangrijk steunpakket van president Joe Biden om de Amerikaanse industrie te vergroenen zorgt namelijk voor ongerustheid in Europa. Sinds Biden president van Amerika is, komt de vergroening van de economie daar in een stroomversnelling. De Inflation Reduction Act, zo genoemd omdat dit in de VS meer handen op elkaar krijgt dan iets met ‘groen’, stelt sinds augustus miljarden ter beschikking voor bedrijven die hun productie schoner maken. Enige voorwaarde: het moet op Amerikaans grondgebied gebeuren.

Sinds die wet is aangenomen in augustus, jagen Amerikaanse bedrijven in Europa op groen talent. Dat kunnen mensen zijn, maar ook start-ups, of al langer draaiende bedrijven.

Europees antwoord

De Europese Commissie kwam afgelopen woensdag met een voorstel voor een Europees antwoord. Waarschijnlijk ging de woordenstrijd tussen Rutte en Kaag over de lobby die Nederland (net als andere landen) op dat moment in Brussel voerde om de tekst van dat Commissievoorstel te beïnvloeden. Rutte is op 24 januari op bezoek geweest bij de Belgische premier De Croo en bij Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Die laatste was toen dus volop met de formulering van het voorstel bezig. Komende donderdag en vrijdag spreken de 27 EU-leiders over het voorstel.

Het ‘Green Deal Industrie Plan’ dat de Europese Commissie nu op verzoek van de lidstaten presenteert als voorschot op die top, bevat géén nieuwe fondsen. Wel wil de Commissie bestaande fondsen aanwenden én soepelere regels voor staatssteun. Zo kan de uitzondering die sinds de oorlog in Oekraïne geldt voor steun aan investeringen in hernieuwbare energie, worden uitgebreid naar andere technologieën. Belastingvoordelen werken daarbij sneller dan subsidies, denkt de Commissie. Verder wil ze eenvoudigere regelgeving: problemen met vergunningen is de meest gehoorde klacht van ceo’s, aldus Von der Leyen. Het is nu aan de lidstaten om richting te geven, zei Von der Leyen. Daarna kunnen de plannen worden uitgewerkt.

Volledig scherm In het midden Sigrid Kaag (D66) en Mark Rutte (VVD) tijdens de persconferentie over het coalitieakkoord van de vier regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. © ANP / ANP

