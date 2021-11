Hardere aanpak voetbalgeweld: slimme camera’s in elk stadion en app voor hooligans met stadionverbod

Het kabinet gaat voetbalgeweld en overlast in en rond stadions harder aanpakken. Zo moeten in alle stadions straks geavanceerde camera’s hangen die vandalen kunnen herkennen. Ook komt er een app waarmee hooligans die al een stadionverbod en een meldplicht hebben, kunnen aantonen dat ze niet in de buurt van hun club zijn.

In de strijd tegen voetbalgeweld maakten demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), KNVB, clubdirecteuren, burgemeesters, politie en Openbaar Ministerie vandaag afspraken, blijkt uit een brief die Grapperhaus naar de Kamer heeft gestuurd. De plannen zouden eigenlijk al dinsdag worden gepresenteerd, maar het coronadebat in de Tweede Kamer zorgde voor uitstel.

,,In stadions horen alleen de echte supporters en is geen ruimte voor misdragingen. Daarom is een gerichte aanpak met lik-op-stuk nodig", aldus Grapperhaus. Eén van de nieuwe maatregelen is dat clubs, gemeenten en justitie samen gaan optrekken om zoveel mogelijk van de schade die hooligans veroorzaken in het stadion, aan straatmeubilair en politiebusjes op hen te gaan verhalen. Grapperhaus zei begin deze maand al dat hij daar meer werk van wilde maken.

Veiligheidsscreening

Een deel van dat pakket is niet nieuw: zo wordt er opnieuw voor elke wedstrijd een veiligheidsscreening gedaan door de club, de burgemeester, politie en OM. Dat was al gebruik, maar de check raakte in het slop nadat er door de coronamaatregelen lange tijd geen publiek welkom was bij voetbalwedstrijden. Als er geen groen licht komt voor een wedstrijd met publiek, kan de wedstrijd zonder (uit)publiek worden gespeeld. Ook kan de burgemeester de wedstrijd verbieden als de veiligheid te wensen overlaat.

Toen supporters weer welkom waren bij het begin van dit seizoen, ging het mis. Er waren grote rellen bij NEC-Vitesse en meerdere wedstrijden werden stilgelegd door onrust op de tribunes. De KNVB deelde in de eerste paar maanden van het voetbalseizoen al 354 stadionverboden uit, méér dan in vorige seizoenen.

Ook de app voor supporters met een stadionverbod is geen nieuw plan. De KNVB kwam er al mee in 2016, een jaar nadat de digitale meldplicht voor hooligans wettelijk mogelijk werd. De ‘hooligan-app’, die werkte met een vingerafdruk om zeker te weten dat de telefoon niet door iemand anders werd gebruikt, werd ook al getest maar kwam er nooit. In het begin van 2022 moet er een pilot komen met de nieuwe app, die ook met een vingerafdruk of gezichtsherkenning gaat werken in een poging fraude te voorkomen.

Slimme camera's

De ‘slimme’ camera's die gezichten kunnen herkennen hangen nog lang niet in alle stadions. Bij onderzoeken naar geweld blijkt dat beelden soms ‘kwalitatief onvoldoende’ zijn, vindt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Bij sommige clubs zijn betere camera's nodig. De clubs moeten die apparatuur, eventueel samen met de gemeente, betalen.

Ook kondigen het ministerie, KNVB, clubs, gemeenten, politie en OM vandaag een verdiepend ‘fenomeenonderzoek’ aan naar de achtergrond en toename van het recente voetbalgeweld. Grapperhaus sprak eerder al van ‘opgekropt testosteron door corona’.

