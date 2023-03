Heb jij je stempas al in huis? Hierover gaan de Provinciale Statenverkiezingen

Opinie Kernener­gie is heel duur, vooral in mensenle­vens

In aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten wordt ook ijverig campagne gevoerd voor twee nieuwe kerncentrales. Volgens de regering is kernenergie dé oplossing voor veel actuele problemen: kernenergie maakt ons onafhankelijk van Rusland, is CO2-vrij dus goed voor het klimaat, veilig, duurzaam en bijna volledig recyclebaar.