Helft Nederlanders kent eigen burgemeester niet

Uit de peiling onder 1.022 Nederlanders blijkt dat de kennis over de lokale politiek flink tekortschiet, hoewel leeftijdsverschil een flinke rol lijkt te spelen. Zo kan maar liefst 67 procent van de jongeren onder de 30 jaar de naam van hun burgervader niet noemen. Bij 65-plussers is dat 'slechts' 27 procent. In grote gemeenten is de naamsbekendheid van de burgemeester iets groter, wat te maken kan hebben met landelijke mediabekendheid.



Nog slechter is het gesteld met de kennis over de rest van het lokale bestuur. Zo is bijna 70 procent van de ondervraagden niet in staat één of meerdere wethouders te noemen en weet 87 procent niet hoeveel zetels de raad in hun gemeente heeft. 57 procent heeft geen vertrouwen in de lokale politiek.



Ondanks de geringe kennis en het lage vertrouwen is ruim 60 procent van plan te gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart, hoewel de voorkeur maar in 20 procent van de gevallen uitgaat naar een lokale partij. Vier op de tien stemmers kiezen een landelijke partij, de rest weet het nog niet.