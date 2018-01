Helft zwembaden niet gecheckt op gevaarlijk staal

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Ollongren dat ongeveer de helft van de gemeenten nog altijd niet voldoet aan de wettelijke verplichting om te bewijzen dat ze ongevaarlijk roestvrij staal gebruiken. Die plicht kwam er na een dramatisch ongeluk in 2011, toen in Tilburg een vijf maanden oude baby om het leven kwam nadat twee geluidsboxen vanaf het plafond in het zwembad naar beneden kwamen.



,,Ongeveer de helft van de zwembaden voldoet nu volledig aan de wet”, schrijft Ollongren. ,,Ten opzichte van het eerdere nalevingsonderzoek, waaruit bleek dat ongeveer 20 procent volledig voldeed, is er dus sprake van een forse stijging van het aantal zwembaden dat inmiddels volledig aan de wet voldoet.”



Een zwembad houdt zich pas aan de regels als er een onderzoek is uitgevoerd en al het gevaarlijke ‘roestvaststaal’ is vervangen. ,,Bij veel zwembaden die nog niet volledig voldoen is er wel een onderzoek uitgevoerd, maar is nog niet alles vervangen of heeft nog geen nacontrole plaatsgevonden”, meldt Ollongren. ,,Vaak zijn in deze zwembaden de meeste onderdelen van gevaarlijk roestvaststaal al vervangen, maar is nog sprake van minder risicovolle restpunten.”