Henk Krol en zijn fractie lijken vrede te gaan sluiten

De positie van Krol kwam onder druk te staan nadat hij als enige Dales bleef steunen. Dales wilde alle Kamerleden van 50Plus in de Eerste en Tweede Kamer vervangen bij de komende verkiezingen, op Krol na. Ook had Dales ruzie met partij-oprichter Jan Nagel. Het leidde er toe dat de hele partijtop – behalve Krol – het vertrouwen in Dales opzegde.



Volgens Krol heeft hij ‘nog geen definitieve keus gemaakt’ of hij doorgaat of niet. Hij heeft nog niet iedereen kunnen spreken in de partijtop. ,,Dat is het nadeel in coronatijd: alles moet via de telefoon en de computer. Dat is toch minder makkelijk dan even bij iemand binnenlopen om elkaar de waarheid te zeggen. Maar we moeten proberen eruit te komen om te bekijken hoe we zeker in deze zware tijd onze achterban het best kunnen dienen.’’