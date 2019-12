Henk Krol weer gekozen als landelijk lijsttrekker 50Plus

Krol was door het bestuur van 50Plus naar voren geschoven als kandidaat voor het leiderschap. Alle leden konden tot 4 december hun stem uitbrengen over de voordracht. Uiteindelijk heeft 89 procent hem weer het vertrouwen gegeven om de partij te leiden richting de stembusgang en daarna.



Door die overtuigende uitslag hoefde het hoofdbestuur slechts nog bevestiging te vragen aan de ledenvergadering voor de benoeming van Krol. En dat fiat kwam. Andere mogelijke kandidaten voor het leiderschap van de seniorenpartij kwamen daardoor niet meer in beeld.



Krol (69) zei eerder in een interview met deze site er wel zin in te hebben om er dan nóg vier jaar tegenaan te gaan. ,,Mijn gezondheid moet me niet in de steek laten, maar die is tot nu toe meer dan redelijk. Dus wil ik ervoor gaan. Een echte volksvertegenwoordiger, dat ben ik. En die geraniums? Daar zit ik al achter!’’



Volgens 50Plus-voorzitter Geert Dales is de rust in de tent is teruggekeerd bij de seniorenpartij. Na zijn komst heeft Dales, zelf oud-politicus, schoon schip gemaakt binnen de seniorenpartij. ,,Interne conflicten behoren tot het verleden.’’



Momenteel heeft 50Plus 4 zetels in de Tweede Kamer. Krol denkt dat er groei mogelijk is, ook gezien de peilingen, en dat zijn partij aan kracht wint. ,,We tellen mee. We verzetten geen kiezeltjes meer, maar stenen die steeds forser worden.”