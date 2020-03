Henk Krol wil 50Plus-voorzitter Dales in de Kamerbankjes

Momenteel staat 50Plus op zo‘n tien zetels in de peilingen richting de landelijke verkiezingen in maart 2021, nu hebben ze er vier. Volgens Krol zou Dales een waardevolle toevoeging zijn voor de toekomstige, grotere fractie. ,,En ik kan zeer goed met hem samenwerken.”



De partijvoorzitter en leider van 50Plus hebben bijna dagelijks contact. Toch doet Krol zijn oproep aan Dales nu via de krant. Krol: ,,Ik denk dat Geert Dales een beetje druk van buitenaf nodig heeft, want hij staat nu niet te springen.”



Dales zei zelf onlangs nog tegen deze krant dat lijsttrekker Krol wat serieuzer te werk moet gaan richting de verkiezingen. Dales: ,,Heel Nederland weet dat Henk een aardige man is. Luchtige optredens zijn dus onnodig. Nu moet hij louter de focus leggen op onze kernthema’s. Flink studeren, nieuwe ideeën ontwikkelen, inhoudelijk debat en op tijd naar huis.”



Door deze oproep van Krol voelt Dales zich overvallen: ,,Dit verrast me, al is het Kamerlidmaatschap wel eens geopperd binnen onze partij. Ook is intern het partijleiderschap wel eens genoemd als optie, maar ik ambieer die functie sowieso niet.”