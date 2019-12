Henk Otten en 50Plus helpen stikstofwet aan meerderheid in Eerste Kamer

Met de steun van het trio 50Plus, fractie-Otten en SGP in de senaat kan het kabinet de eerste stikstofmaatregelen invoeren om de woningbouw in Nederland vlot te trekken. Vrijdagavond bracht Henk Otten - die zich met drie zetels in de Eerste Kamer afsplitste van Forum voor Democratie - een bezoek aan premier Rutte. Minister Hoekstra van Financiën was er ook bij in het Torentje. Na een uur kwam Otten weer naar buiten met de mededeling dat hij de stikstofwet gaat steunen.