Herindelingsverkiezingen: gevoelige tik voor D66

Van de regeringspartijen heeft D66 het slechtst gepresteerd bij de herindelingsverkiezingen in twaalf nieuwe fusiegemeenten. Hoewel de lokale verkiezingen niet representatief zijn voor het hele land, is de uitslag een gevoelige tik voor de net aangetreden D66-fractievoorzitter Rob Jetten.

In Groningen, de grootste gemeente waar gisteren kon worden gestemd, maakt D66 een vrije val. De partij halveert: van 22 naar 11 procent. In 2014 was D66 nog de grootste in Groningen, nu is de partij ingehaald door GroenLinks én PvdA. GroenLinks is afgetekend de grootste en zet daarmee de winnende lijn door die eerder dit jaar werd ingezet in studentensteden als Amsterdam, Utrecht en Nijmegen.

In een andere Groningse fusiegemeente, Het Hogeland, is D66 weggevaagd. ,,Een hele bittere pil, dit had ik niet verwacht’’, zegt D66-lijsttrekker Rolf Prummel bij RTV Noord over de nul zetels. Hij sluit niet uit dat het recente vertrek van D66-voorman Alexander Pechtold heeft bijgedragen aan het verlies. ,,Misschien is de wisseling van de wacht net even te vroeg geweest en heeft ons dat parten gespeeld.’’

‘Een stapje terug’

Ook in Haarlemmermeer halveerde D66. De VVD won in die gemeente licht en bleef zo de grootste partij. ‘Na de uitzonderlijke uitslag van 2014 zetten we een stapje terug bij de herindelingsverkiezingen’, zo laat D66-leider Rob Jetten weten via Twitter.

Voor de landelijke politieke partijen in Den Haag zijn de verkiezingen van gisteren een ‘generale repetitie’ voor maart volgend jaar, wanneer het hele land naar de stembus gaat voor Provinciale Statenverkiezingen. Die verkiezingen zijn voor de coalitie extra belangrijk, omdat de Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer kiezen. Als het kabinet de meerderheid in de senaat kwijtraakt, moeten VVD, CDA, D66 en ChristenUnie op zoek naar steun bij de oppositie.

CDA en ChristenUnie winnen

Vooral het CDA kan na de lokale verkiezingen van gisteren met opgeheven hoofd het voorjaar in. In vijf van de twaalf fusiegemeenten is het CDA de grootste partij geworden. En in nog eens zes gemeenten zijn de christendemocraten de tweede of derde partij. Ook de ChristenUnie wint zetels.

Heel veel hoop kan het CDA nog niet uit die uitslag putten: in deze gemeenten was de partij al groot en landelijk staat de partij nog steeds op verlies. De ervaring leert ook dat de CDA-achterban trouwer naar de stembus gaat dan kiezers van andere partijen. De opkomst was laag: in Groningen ging 44 procent van de kiezers naar de stembus. In 2014 was dat ruim 54 procent. In totaal mochten bijna 725.000 Nederlanders een stem uitbrengen.