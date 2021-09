Hermans laat zich zien: ‘Leek alsof ze enorm veel weggaf, maar ze gaf geen millimeter toe’

commentaar Landsbe­stuur dreigt volkomen vast te lopen

21 september Prinsjesdag werd ooit wel het feest van de democratie genoemd. Ook vandaag dient het kabinet zijn plannen voor komend jaar in bij de Tweede Kamer, waarna die er daarna twee dagen over debatteert. Er is een troonrede van de koning, er is een koffertje, er zijn hoedjes en jacquets. Maar dat is vooral de buitenkant. Achter de façade dreigt ons landsbestuur volkomen vast te lopen.