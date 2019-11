Het elastiekje dat Rutte-3 bijeenhoudt, kan niet veel meer hebben

De VVD moest diep door het stof door te erkennen dat de ‘rotmaatregel’ genomen moet worden. De ‘vroempartij’ voerde jarenlang campagne voor invoering van een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur op snelwegen en sloeg zich op de borst toen dat was gelukt. Dat kroonjuweel gaat er nu aan, als uitweg uit de stikstofcrisis.



Coalitiepartners CDA, D66 en ChristenUnie proberen niet te veel zout in de wonde te wrijven. Daarvoor is de spanning te groot en er leeft een lichte vrees dat de VVD anders in woede om zich heen gaat slaan. ,,We hebben gezien hoe het elastiekje is uitgerekt, we wilden niet dat het zou breken’’, aldus een ingewijde.



De maatregel is namelijk een fikse aderlating voor de grootste regeringspartij, ook omdat die de geloofwaardigheid van premier Rutte ondergraaft; en omdat de VVD na het gemorrel aan hypotheekrenteaftrek, de dividendbelasting en het kinderpardon opnieuw een veer moet laten.