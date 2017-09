Het regeerakkoord is bijna af

Kabinet werkt aan hulpfonds met 'groot geld' voor Sint-Maarten

16:32 Het kabinet werkt aan de oprichting van een hulpfonds voor de wederopbouw van Sint-Maarten, dat volledig in puin ligt na orkaan Irma. Hoeveel geld daarin moet komen en hoe het fonds er precies uit komt te zien, is nog niet duidelijk. Maar er moet volgens minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties 'echt groot geld' in.