Het valt niet mee om nieuwe ministers te vinden: ‘Op zoek naar mensen met veel lef’

Menno Snel zat vijf jaar geleden, een ochtend in oktober, net aan zijn ontbijt in Washington toen de telefoon ging. D66-kopstuk Wouter Koolmees. ,,Heb jij wel eens nagedacht staatssecretaris te worden?’’ Snel, toen nog medewerker van het IMF en niet eens lid van de partij, dacht er een dag over na. Negen dagen later stond hij oog in oog met de koning voor beëdiging.