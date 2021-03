Hiddema noemt appjes Forum ‘racistische drek’, maar ontkent Baudet als racist te hebben neergezet

Baudet zei bij Jinek dat Hiddema met het woord ‘drek’ media-ophef bedoelt en dat hij met het woord ‘spielerei’ onderschrijft dat het om grapjes ging. De woorden van Hiddema, die hij nog steeds als een vriend beschouwt, moeten volgens Baudet met een korrel zout worden genomen. Ook vindt hij dat hij niet verplicht is om te openbaren wat hij wel of niet in privésituaties zegt. Hij verweet Jinek ‘oude koeien uit de sloot te halen’.



Na de uitzending reageerde Hiddema via Twitter en ontkent Baudet ooit als racist te hebben neergezet. ,,Daar gaan we weer!’’, schrijft hij. Hij stelt allergisch te zijn voor ‘talkshowtantes’ en hun drang naar simplificaties. Hij wijst erop Baudet te kennen als een ‘onbekommerd mensenkind dat te vrolijk in het leven staat om mensen vanwege een kleurtje te kunnen bejegenen’. ,,Zoveel bekrompenheid is hem vreemd’’, aldus Hiddema.



In reactie op de tweets van Hiddema laat de politicus weten de gang van zaken bij Jinek ‘weerzinwekkend’ te vinden. De afspraak met Jaïr zou zijn om Hiddema’s statement er niet uit te knippen. Eerder zei Baudet zelf dat er grapjes over en weer worden verstuurd in dit soort appgroepen en dat media de context van de opmerkingen niet begrepen. Baudet vroeg onder meer aan iemand of hij wilde dat diens zus ‘met een neger zou thuiskomen’.