Hiddema toch geen lijstduwer: ‘Ik ben geen FvD’er meer, voer mij maar af’

Hiddema stapte uit de Tweede Kamer toen de partij verwikkeld raakte in een affaire over antisemitische en racistische appjes van FvD-jongeren. In een brief aan Kamervoorzitter Arib verklaarde hij zichzelf ‘ politiek arbeidsongeschikt ’. Hij wilde terugkeren als lijstduwer , maar heeft Baudet gemeld dat hij diens campagne ‘vanuit een welhaast religieuze gedrevenheid tegen het coronabeleid’ politiek irrelevant vindt. ,,Wij zijn geen FvD'ers geworden vanwege onze kennis van een pandemie.”

‘Week als wat’

Over Baudet zei hij toen, in een interview met de Volkskrant: ,,Ik heb hem in de kou laten staan. Ik heb weer zin om met hem de zaaltjes in te gaan.” Zijn drijfveer is: ,,Trots op de schoonheid van ons programma. En de wetenschap dat Baudet een deugdzaam mens is. Als ik hem weer zie, word ik zo week als was.”



Hiddema zegt ook nog dat hij geen applaus wil geven aan het voormalige VVD-Kamerlid Van Haga, die nu als tweede op de FvD-kandidatenlijst staat. ,,Die beweert dat Rutte met betrekking tot het virus het land in een dwangstaat wil veranderen.”